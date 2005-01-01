Медведева заняла второе место на турнире в Канаде

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева заняла второе место на пятом этапе турнира Autumn Classic.

После короткой программы Медведева была первой. За ней в таблице турнира шли Брэди Теннелл (США) и Маэ Беренис Мейте (Франция).

При исполнении произвольной программы Медведева упала во время тройного риттбергера, передает ТАСС.

В итоге она набрала 204,89 балла. Первое место заняла Теннел (206,41). Мейте стала третьей (178,89).

Турнир в Оквилле стал для Медведевой первым после перехода к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

Напомним, Медведева подверглась жесткой критике после отъезда из России. Медведева заявила, что ее не волнуют критические замечания по поводу ее выступлений. Орсер внес некоторые изменения в некоторые элементы ее программы, и для их отработки требуется время.

Медведева заверила, что не будет выступать на соревнованиях за другие страны.