Медведева ответила критикам

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что ее не волнуют критические замечания по поводу ее выступлений, сделанные в спешке.

«Люди всегда так быстро судят. Всегда. Это нормально. Я просто не обращаю на это внимания», – цитирует Медведеву NBCSports.

Тренер фигуристки Брайан Орсер внес некоторые изменения в некоторые элементы ее программы, и для их отработки требуется время.

«Мы проделали большую работу. Это только один процент от того, что нужно сделать. Но некоторые изменения уже видны».

Медведева также рассказала о том, что ее бывший тренер Этери Тутберидзе никогда не советовала ей завершить карьеру, передает ТАСС.

«Об этом мы никогда, ни до, ни после Олимпиады не разговаривали, и я первый раз услышала об этом в сомнительном интервью», – пояснила она.

Фигуристка призналась, что решение переехать в Канаду было «непростым и долгим». «Вообще, все, что касается этого переезда, мне далось эмоционально очень нелегко. Видимо, поэтому были и срывы, и слезы», – отметила она.

После переезда, по ее словам, в первую очередь пришлось изменить язык общения, но «все прошло более или менее гладко», учитывая, что у нее был некоторый опыт общения на английском.

«Мы с моими тренерами стали понимать друг друга лучше. Пока я не очень свободно говорю, но стараюсь совершенствоваться», – сказала спортсменка.

Она сообщала, что планирует часть приезжать в Россию. «Сейчас надо сказать, что Канада – это место моей подготовки, тренировочная база, я никуда из России не собираюсь уезжать. Не понимаю, как некоторые люди могли подумать, что смена тренировочной базы является сменой страны или гражданства. Я – российская фигуристка и буду выступать, защищая цвета триколора, всегда!» – заявила она.

Напомним, Медведева подверглась жесткой критике после отъезда из России – она прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе и стала работать с канадцем Брайаном Орсером. Высказывались предположения, что она может начать выступать за другую страну, но она их опровергла.

Канадский тренер Даг Хау заявил, что Тутберидзе заявляла фигуристке о конце ее карьеры и отправляла спортсменку «рожать детей».