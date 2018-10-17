Медведева оправдалась после провального выступления

Российская фигуристка Евгения Медведева, упавшая в короткой программе на этапе серии Гран-при в Канаде, заявила, что в этом сезоне готова к неудачам, так как ей требуется привыкнуть ко всему новому в своей жизни.

Медведева заявила, что «на тренировках и на разминке все было идеально, все было просто великолепно». Спортсменка считает, что на выступлении «просто потеряла концентрацию», и «не всегда такая уверенность в себе идет на пользу», передает РИА «Новости» со ссылкой на канадский телеканал TSN.

Фигуристка добавила, что в этом сезоне «готова к ошибкам, к неудачам».

«Для меня все в новинку, мое тело новое, мое сознание новое, я должна привыкнуть к этому. Я думаю, на тренировках все видят, как я развиваюсь. Завтра я сделаю все, что в моих силах, я буду сражаться», – добавила спортсменка.

Ранее сообщалось, что Медведева упала во время исполнения короткой программы и заняла седьмое место на втором в сезоне этапе Гран-при в Лавале.

Напомним, спортсменка переехала в Торонто для работы с новым тренером Брайаном Орсером, но заверила, что будет выступать только за Россию.

На первом турнире (Autumn Classic в Канаде) после начала работы с новым тренером Медведева заняла второе место.