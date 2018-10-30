Фигуристка Загитова рассказала, как запивала горе от пятого места

Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что была очень расстроена неудачей на чемпионате мира 2018 года, когда после трех падений во время выступления она заняла пятое место.

«После [чемпионата мира] я пошла в номер, взяла себе напиток, который не нужно пить обычно, взяла шоколадку и сидела смотрела сериал. И рыдала. Потом успокоилась», – приводит ее слова Р-Спорт.

Фигуристка не стала уточнять, что за напиток был у нее в тот вечер, подчеркнув, он не был алкогольным. «Просто газированный. Его пить нельзя, но в конце сезона уже не так важно следить за своей формой», – сказала она, добавив, что потом «бегала, чтобы сбросить то, что наела».

Напомним, на чемпионате мира Загитова выступала в статусе олимпийской чемпионки. Она трижды упала во время произвольной программы, что не позволило ей войти в число призеров.

Между тем накануне Загитова одержала победу на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.