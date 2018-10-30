Фигуристка Загитова выиграла этап Гран-при в Москве

Олимпийская чемпионка Алина Загитова одержала победу на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.

Загитова, установившая в пятницу в короткой программе новый мировой рекорд, в произвольной программе показала результат 142,17 балла, а по сумме двух программ россиянка набрала 222,95 балла, передает ТАСС.

Второе место на этапе Гран-при в Москве заняла еще одна наша соотечественница Софья Самодурова, выступление которой судьи оценили в 198,01 балла.

Третьей стала южнокорейская фигуристка Лим Ен Су (185,67).

Финал Гран-при состоится в Ванкувере с 5 по 8 декабря.

Напомним, в начале ноября Загитова выиграла этап Гран-при по фигурному катанию в Хельсинки.