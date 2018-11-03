Загитова выиграла этап Гран-при по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала победительницей третьего этапа Гран-при по фигурному катанию в Хельсинки.

Загитова, лидировавшая после короткой программы, также заняла первое место в произвольной программе с оценкой в 146,39 балла. По итогам двух программ победительница Игр-2018 в Пхенчхане набрала 215,29 балла, передает РИА «Новости».

Еще одна россиянка Станислава Константинова с результатом 197,57 балла стала серебряным призером. Бронзу завоевала японка Каори Сакамото (197,42).

Ранее российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт стали первыми в парном катании на третьем этапе Гран-при в Хельсинки.