Россияне победили в парном катании на этапе Гран-при в Финляндии

Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт стали первыми в парном катании на третьем этапе Гран-при в Хельсинки.

В произвольной программе Забияко и Энберт получили 130,92 балла и по сумме двух видов (198,51 балла) заняли первое место. Вторыми стали итальянцы Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (в сумме 185,77 балла).

Еще один российский дуэт Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин показал в произвольной программе второй результат (121,81) и по сумме двух видов стал третьим (185,61), передает РИА «Новости».