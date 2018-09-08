Фигуристка Трусова впервые в истории женского катания исполнила четверной лутц

В рамках юниорского Гран-при в Литве 14-летняя российская фигуристка Александра Трусова исполнила самый сложный четверной прыжок – лутц.

Трусова – ученица Этери Тутберидзе и действующая чемпионка мира среди юниоров. Четверной лутц она исполнила в произвольной программе на Гран-при в Каунасе. Программу оценили в 146,70 балла, передает РИА «Новости».

Прыжок был исполнен неидеально. По шкале от «-5» до «+5» оценки разнились: «-2» (Нидерланды и Азербайджан), «-1» (Израиль, Эстония, Финляндия, Австрияи ЮАР), «+2» (Украина и Польша).

В итоге Трусова одержала победу на этапе Гран-при. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 221,44 балла.

До Трусовой на официальных соревнованиях женщины не исполняли четверные прыжки. Трусова же ранее исполнила также четверные сальхов и тулуп.