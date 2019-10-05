Трусова первой в мире исполнила четыре четверных прыжка в одной программе

Российская фигуристка Александра Трусова впервые в истории женского одиночного катания исполнила четыре четверных прыжка в одной программе на командном турнире Japan Open в японском городе Сайтама.

Трусова в субботу стала первой в произвольной программе с результатом 160,53 балла, передает «Р-Спорт».

Россиянка выполнила четыре четверных прыжка – сальхов, лутц и два тулупа (оба в каскаде с тройными прыжками).

На ваш взгляд За кого из российских фигуристок вы больше болеете? За Алину Загитову

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21 сентября Трусова установила новые мировые рекорды в произвольной программе и по сумме баллов, обойдя олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

Фигуристку также признали лучшим молодым спортсменом года Европы в зимних видах спорта.

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