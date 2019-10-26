Стало известно о возвращении американских войск в Сирию

Государственное телевидение Сирии сообщило о возвращении в сирийскую провинцию Хасеке из Ирака колонны американских войск под прикрытием вертолетов.

Сообщается, что в ее составе десятки военных, передает РИА «Новости».

Напомним, после того, как Турция объявила о начале военной операции на северо-востоке Сирии против курдов, США объявили о выводе войск из этого региона.

В субботу Минобороны России опубликовало снимки космической разведки, которые доказывают, что американцы после разгрома террористов продолжают добывать нефть в Сирии и вывозить ее из страны.

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