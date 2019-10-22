Шойгу: У США осталось полтора часа на выполнение обязательств по Сирии

У Вашингтона остается 1 час и 31 минута, чтобы выполнить все обязательства, взятые на себя по Сирии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу после переговоров российского и турецкого лидеров.

«Буквально для того, чтобы выполнить то, что США взяли на себя, у них осталось 1 час 31 минута. Через 1 час 31 минуту истекают те самые 120 часов, которые они взяли, чтобы выполнить все то, что было написано в тех трех пунктах. Их было то три, то 11, что отведут всю тяжелую технику, что выведут все боевые подразделения», – передает слова Шойгу РИА «Новости».

Заявление было сделано около 20.30 мск.

Шойгу также отметил, что главной задачей переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана было остановить боевые действия в Сирии.

До этого на прошлой неделе США и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий на севере САР: Анкара согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курды покинули район пограничной зоны безопасности. Однако Эрдоган заявил о готовности возобновить операцию «Источник мира» в Сирии, если США не сдержат обещаний о выводе курдов.

Во вторник, однако, Путин и Эрдоган договорились, что курдским формированиям в Сирии отводится 150 часов начиная с 23 октября, чтобы покинуть 30-километровую зону от границы с Турцией. В это время Россия и Сирия будут осуществлять патрулирование за пределами этой зоны. После вывода курдов начнется патрулирование России и Турции на глубине 10 км от турецкой границы.

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