Названы сроки строительства газопровода в Болгарии для «Турецкого потока»

Инфраструктуру в Болгарии для приема газа «Турецкого потока» построят в первой половине 2020 года, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

«Что касается морского участка и строительства инфраструктуры на территории Турции, все идет по плану. Небольшие издержки относительно Болгарии, но в течение следующего первого полугодия инфраструктура должна быть построена», – передает его слова РИА «Новости».

Он также заметил, что в США снижается активность добычи сланцевой нефти.

«Мы видим, что действительно идет снижение активности добычи американской сланцевой нефти. Несмотря на то, что есть прирост, но этот прирост меньше, чем в предыдущие года. Количество буровых установок в США уменьшилось за год, если брать год к году, на 160 единиц», – сказал он.

По мнению Новака, это тенденция указывает на то, что в ближайшие годы таких же темпов прироста добычи сланцевой нефти, как в предыдущие годы не будет. Он отметил, что есть много факторов, которые могут повлиять на добычу.

«В том числе и привлечение финансирования, ставки финансирования, наличие техники, рабочей силы, воды опять же. Гидроразрыв пласта требует большого количества воды. Поэтому, конечно, это все не может экспоненциально расти, наверное, в ближайшее время, если прогнозы оправдаются, мы увидим в течение нескольких лет полку добычи», – объяснил глава Минэнерго.

Ранее София проинформировала Москву о начале строительства участка для транспортировки газа по второй ветке «Турецкого потока».

В августе президент России Владимир Путин заявил, что газ по «Турецкому потоку» начнет поступать в Турцию до конца 2019 года.

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