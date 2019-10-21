Болгария начала строить трубопровод для приема газа из «Турецкого потока»

София проинформировала Москву о начале строительства участка для транспортировки газа по второй ветке «Турецкого потока», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Наш болгарские коллеги информировали о начале строительства инфраструктуры для транспортировки газа по второй ветке «Турецкого потока», и, как сообщила госпожа министр, соответствующая церемония с участием премьер-министра Болгарии, посла РФ в Болгарии состоялась буквально сегодня», – заявил Лавров по итогам переговоров с вице-премьером, министром иностранных дел Республики Болгария Екатериной Захариевой.

В сентябре Болгарский суд прекратил разбирательство по выбору подрядчика для строительства трубопровода для приема газа из «Турецкого потока».

В августе президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что газ по «Турецкому потоку» начнет поступать в Турцию до конца 2019 года.

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Обе нитки планируется построить до конца 2019 года.