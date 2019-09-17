Болгарский суд прекратил разбирательство по делу «Турецкого потока»

Болгарский суд прекратил разбирательство по выбору подрядчика для строительства трубопровода для приема газа из «Турецкого потока».

«Верховный административный суд отклонил апелляцию консорциума «Газовое развитие и расширение в Болгарии» на решение 741 от 2019 года Комиссии по защите конкуренции и прекратил производство по делу», – говорится в решении суда, передает РИА «Новости».

По этим данным, подрядчиком останется саудовская компания Arkad Engineering.

Отмечается, что решение связано с «отсутствием воли к обжалованию решения в консорциуме, что было установлено в связи с поступившим письменным запросом от болгарского филиала Completions Development, который является участником консорциума».

В августе президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что газ по «Турецкому потоку» начнет поступать в Турцию до конца 2019 года.