По делу о прорыве дамб арестован гендиректор артели

Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал до 18 декабря гендиректора ООО «Сисим» Максима Ковалькова по делу о прорыве дамб.

«Избрать Ковалькову... меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 18 декабря 2019 года включительно», – передает РИА «Новости» слова судьи Марины Попцовой.

Ковальков просил оставить его на период следствия на свободе, чтобы он помог пострадавшим в результате ЧП.

Ранее были арестованы начальник и мастер горного участка.

В субботу при прорыве пяти дамб на золотодобывающем предприятии в Красноярском крае погибли 15 человек. 44 человека получили травмы, девять находятся в тяжелом состоянии.

Президент Владимир Путин поручил губернатору края обратить внимание на нужды людей после ЧП.