Дамбу прорвало в Красноярском крае, есть жертвы

В Красноярском крае в результате прорыва дамбы золотодобывающего предприятия есть погибшие и пострадавшие, сообщили в главке МЧС по региону.

О «разрушении дамбы технологического водоема золотодобывающей артели» МЧС сообщили около 02.00 мск, передает ТАСС.

Инцидент произошел на реке Сейба у поселка Щетинкино.

Затоплены «два общежития временного типа».

Источник РИА «Новости» в экстренных службах региона заявил, что «по предварительным данным, один человек погиб, один пропал без вести». В краевом главке число жертв не уточнили.