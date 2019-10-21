Арестован второй подозреваемый по делу о разрушении дамбы

В Красноярске арестован мастер горного участка «Сисим» Евгений Александров, являющийся подозреваемым в деле о прорыве дамбы в Красноярском крае.

Александров, по версии следствия, не проконтролировал ремонт дамбы и не обеспечил работникам безопасные условия, передает РИА «Новости».

«Александрову... избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 18 декабря 2019 года включительно», – объявила судья Марина Попцова.

Мужчина также заявил, что считает себя невиновным. «В чем я виноват? Я смотрел, дамба была нормальная», – сказал Александров.

Ранее в понедельник суд арестовал начальника участка компании «Сисим» Андрея Еганова.

Напомним, в субботу при прорыве сразу пяти дамб золотодобывающего предприятия в Красноярском крае погибли 15 человек, 44 человека получили травмы, девять находятся в тяжелом состоянии.

Президент России Владимир Путин поручил обратить внимание на нужды людей после ЧП на дамбе.