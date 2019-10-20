Стало известно о разрушении сразу пяти дамб в Красноярском крае

Следователи выяснили, что разрушенные в Красноярском крае дамбы были возведены незаконно. Всего было разрушено пять дамб, сообщает СК России.

«Установлено, что дамбы возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке из-за силы двигающегося потока воды разрушилось еще четыре гидротехнических сооружения», – сообщается на сайте СКР.

Также установлено, что горный мастер, который занимался организацией и проведением работ на участке, не имеет специального образования.

«Начальник участка сообщил следователю о том, что понимал опасность постройки рабочего поселка в зоне затопления», – сообщили в СК.

Следователи будут ходатайствовать об аресте троих фигурантов дела.

В субботу произошел прорыв дамбы золотодобывающего предприятия в Красноярском крае, погибли 15 человек. По делу, возбужденному по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», задержаны три человека, в том числе директор компании ООО «Сисим».

СК назвал основную версию причин прорыва дамбы.