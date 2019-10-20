Задержаны еще два фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

После прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края правоохранители задержали мастера участка артели и еще одного сотрудника золотодобывающего предприятия, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«Задержаны двое, один из них мастер участка», – передает его слова РИА «Новости».

Задержан также еще один сотрудник компании, передает ТАСС.

Ранее был задержан директор компании ООО «Сисим», которой принадлежит дамба.

В субботу ночью произошел прорыв дамбы золотодобывающего предприятия в Красноярском крае. Было затоплено два общежития временного типа, в которых находились до 80 человек. Погибли 15, получили травмы 16 человек.