Задержан директор золотодобывающей компании после прорыва дамбы под Красноярском

Сотрудники правоохранительных органов задержали директора компании, дамбу которой прорвало в Красноярском крае, сообщил источник в силовых структурах региона.

Источник сообщил о задержании директора компании, дамбу которой прорвало в Красноярском крае. При этом он не уточнил, задержан директор золотодобывающей компании «Сисим» или материнской структуры – «Сибзолота», передает ТАСС.

Напомним, в субботу ночью произошел прорыв дамбы золотодобывающего предприятия в Красноярском крае, в результате затопило «два общежития временного типа», в которых находились до 80 человек.

По последним данным, погибли 15 человек, 16 получили травмы. В Курагинском районе введен режим ЧС, там продолжаются поиски еще шести пропавших без вести.

По факту гибели рабочих золотодобывающего рудника было возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого в офисе компании холдинга «Сибзолото» прошел обыск.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о расследовании причин трагедии.