Кустарная дамба убила добытчиков золота

В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных?

Не менее 15 человек погибли в субботу в результате прорыва пятиметровой дамбы на реке Сейба в Курагинском районе в 170 километрах к югу от Красноярска. Ближайший населенный пункт – деревня Щетинкино в 20 километрах. Погибшие – работники золотодобывающего прииска. Как сообщили в МЧС, по предварительным данным, среди пострадавших может быть от 19 до 44 человек, еще 15 людей числятся пропавшими без вести.

Трагедия произошла в 6 утра по местному времени (2.00 по Москве). Из-за разрушения дамбы технологического водоема вода затопила два вагончика («общежития временного типа») с рабочими. В двух этих строениях проживали 74 человека, некоторые из которых в момент ЧП находились на ночной смене. Всего в поселке на прииске находились 180 человек. Местные власти объявили эвакуацию Щетинкино.

Как сообщили в отделении скорой медицинской помощи Курагинской районной больницы, «состояние пострадавших легкой и средней тяжести», в основном это «ушибы и переломы». Трое человек находятся в тяжелом состоянии. Их первыми госпитализироввали в Курагинскую больницу, туда же вылетел борт санавиации с нейрохирургами и бригадой специалистов.

Врачи испытывали трудности с транспортировкой людей, потому что путь примерно в 100 км от места прорыва дамбы до Курагино по плохой дороге занимал не менее полутора часов. При этом вертолеты санитарной авиации могли приземляться лишь в 80 км от места ЧП.

Точную картину произошедшего еще предстоит восстановить, но из рассказа очевидцев следует, что после прорыва пошла четырехметровая волна, которая буквально смыла вагончики вместе со спящими золотодобытчиками. Сама вода была очень холодной – на севере Курагинского района сейчас температура воздуха минус 5 градусов. По версии местных жителей, дамбу могло размыть дождями. Также возможны нарушения правил размещения рабочего поселка, что увеличило число пострадавших.

По другой версии, разрушение дамбы могло произойти из-за износа. Но следователи не исключили, что причиной стало разрушение дамбы выше по течению. Как заявила старший помощник руководителя Главного управления СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия Ольга Шаманская в эфире канала «Россия-24», это могло стать «толчком» для прорыва дамбы в Курагинском районе. Более подробной информации о второй дамбе и что с ней могло произойти, оперативно предоставлено не было.

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Кроме спасателей, медиков, прокуроров и следователей на место происшествия вылетел губернатор Красноярского края Александр Усс. Следователи уже возбудили уголовное дело «по факту нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц» (ст. 216 УК РФ). В данный момент на месте ЧП работают около 300 человек и порядка 50 единиц техники, включая авиацию.

Разрушенной дамбы не оказалось в реестрах Ростехнадзора. Как пояснили в ведомстве, «заявительные документы не поступали и, соответственно, преддекларационное обследование сооружения не проводилось». Однако позже выяснилось, что дамба принадлежит холдингу «Сибзолото», о чем сообщил Александр Усс. Министр экологии края Павел Корчашкин заявил, что холдинг работает на основании лицензии, но «другое дело – само сооружение нигде не зарегистрировано». По словам председателя правительства региона Юрия Лапшина, дамба возводилась кустарным способом. Как сообщает «Интерфакс», чиновник отметил, что сооружение строили с нарушением «всех мыслимых и немыслимых норм». После ЧП официальный сайт холдинга приостановил работу.

По информации издания «ТВК Красноярск», в августе местные жители били тревогу о состоянии рек Сисим и Сейба из-за добычи золота в районе. «Ее не то, что пить – ее кипятить страшно. Посмотрите, какая она грязная. Это всему виной – золото. Золотодобывающие компании. Тут никогда рыбы не будет в такой речке», – негодовал один из местных жителей.

В Общественной палате (ОП) считают, что контролирующие органы Красноярского края должны были проверять состояние дамбы еще на этапе постройки. «Очевидно, что есть люди, которые отвечали за стройку, нанимали подрядчиков. Здесь достаточно легко найти ответственного за разрушение дамбы», – сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Максим Григорьев.

Он не исключает, что причиной ЧП могла стать спешка во время строительства дамбы с целью предотвратить затопление территории, на которой планировалось открыть золотой прииск. «Тогда возникает вопрос, почему дамба не была переделана позже в соответствии со всеми правилами. Безусловно, такие случаи совершенно недопустимы и кто-то должен понести ответственность за то, как это было сделано», – подчеркнул собеседник.

По его словам, губернатор края Александр Усс несет, по крайней мере, моральную ответственность за трагедию. «Любой губернатор так или иначе несет ответственность за все, что происходит на его территории. Она носит больше моральный характер, чем юридический», – подытожил Максим Григорьев.

Напомним, в последний раз угроза разрушения дамбы возникала в конце августа на берегу реки Зея в селе Усть-Ивановка Благовещенского района Амурской области. Властям даже пришлось эвакуировать жителей села в пункт временного размещения и Благовещенск. Одновременно велись успешные работы по укреплению дамбы с привлечением местных жителей, полиции и МЧС. В августе в целом ряде регионов вводился режим ЧС из-за паводков.