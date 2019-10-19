Очевидцы рассказали о четырехметровой волне после прорыва дамбы в Красноярском крае

После прорыва дамбы в Красноярском крае четырехметровая волна буквально смыла вагончики, в которых спали рабочие золотодобывающей артели, рассказали очевидцы происшествия.

ЧП произошло ночью, рабочие и люди в расположенном рядом поселке спали. Очевидцы утверждают, что волна, смывшая вагончики, шла высотой около четырех метров. Кроме того, вода очень холодная – на севере Курагинского района в данный момент минус 5 градусов, передает «Комсомольская правда».

Отмечается, что спасатели прибыли не сразу: до ближайшего населенного пункта 60 километров, вертолетом лететь 260 километров. При этом сотрудники МЧС выехали немедленно.

По версии местных жителей, дамбу могло размыть дождями. Также, возможно, были нарушены правила размещения рабочего поселка.

Сообщалось о гибели 13 человек. По разным данным, пострадали от 19 до 44 человек. Кроме того, 15 человек числятся без вести пропавшими, сообщает РИА «Новости».

После ЧП официальный сайт холдинга «Сибзолото», которому принадлежит дамба, приостановил свою работу.

Дамбу на реке Сейба прорвало ночью в субботу, затопило «два общежития временного типа», в которых находились до 80 человек.