Число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае возросло до 13 человек

Не менее 13 человек погибли в результате прорыва дамбы в районе деревни Щетинкино в Курагинском районе Красноярского края, сообщили в МЧС. Судьба еще 13 человек выясняется, 19 человек пострадали.

В отделении скорой медицинской помощи Курагинской районной больницы сообщили, что «состояние пострадавших легкой и средней тяжести», в основном это «ушибы и переломы», передает ТАСС.

Отмечается, что всего задействовано четыре машины скорой помощи, больше автомобилей отправлять на данный момент не планируется.

Путь примерно в 100 км от места прорыва дамбы до Курагино по плохой дороге занимает около полутора часов. Первые пострадавшие уже доставлены в медицинское учреждение.

В пресс-службе регионального департамента здравоохранения сообщили, что воздушные суда санитарной авиации могут совершить посадку лишь в 80 км от места ЧП.

«Вертолету сесть негде. Поэтому пострадавших вывозим на четырех автомобилях, дорога очень плохая», – пояснили в отделении скорой.

Между тем в пресс-службе главы региона сообщили, что губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в район прорыва дамбы.

«С ним летят главы прокуратуры и МЧС (региональных), (главный) федеральный инспектор», – сказали в пресс-службе.

Следователи в Красноярском крае возбудили уголовное дело «по факту нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц».

По данным СК, «смыло два (общежития), в которых могли находиться до 80 человек».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже направил криминалистов центрального аппарата ведомства на место прорыва дамбы «с целью оказания практической помощи в расследовании данного уголовного дела».

Также на место инцидента был направлен сводный отряд полиции в составе более 100 человек, сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Владимир Юрченко.

«Они будут охранять общественный порядок и оказывать помощь гражданам», – пояснил он.

Кроме того, из Красноярска направлены эксперты-криминалисты и сотрудники тыловой службы, а также специальная командно-штабная машина со специальной связью.

Напомним, ночью в субботу прорвало дамбу золотодобывающего предприятия на реке Сейба, были затоплены «два общежития временного типа».