В Приамурье начали эвакуацию села из-за угрозы разрушения дамбы

В селе Усть-Ивановка Благовещенского района Амурской области начали эвакуацию населения из-за угрозы разрушения дамбы на берегу реки Зея на фоне паводков, сообщает администрация района.

«В результате проливного дождя в с. Усть-Ивановка возникла вероятность разрушения дамбы. Дамба сдерживает уровень воды 2 м. В случае прорыва возможно затопление некоторых улиц. В 21.00 (15.00 мск) 3 августа было принято решение объявить эвакуацию населения из зоны возможного подтопления – с улиц Военной, Садовой, Связистов и Спортивной. Пять детей вывезли родственники в Благовещенск», – передает РИА «Новости» сообщение администрации.

Отмечается, что 45 человек самостоятельно уехали в Благовещенск, а в ночь на 4 августа из Усть-Ивановки вывезли в пункт временного размещения пять пожилых женщин.

«На 7.30 (1.30 мск) 4 августа всех эвакуированных забрали родственники», – сообщает администрация.

Работы по укреплению дамбы продолжаются с привлечением местных жителей, полиции и МЧС.

Подтопленными в Амурской области остаются 36 населенных пунктов в 13 районах области. Пострадали 92 жилых дома, 835 подворий и 350 дачных участков. Эвакуировано 2 тыс. 593 человека.

Напомним, в целом ряде регионов введен режим ЧС из-за паводков. Так, у Хабаровска уровень Амура поднялся до 311 сантиметров, на этой отметке начинается выход реки на пойму и подтопление островов в черте города.