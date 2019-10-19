Названа вероятная причина прорыва дамбы в Красноярском крае

Разрушение дамбы в Курагинском районе Красноярского края могло произойти из-за износа тела плотины, сообщил представитель экстренных служб региона.

В свою очередь специалисты СК не исключают, что причиной прорыва могло послужить разрушение другой дамбы выше по течению, заявила старший помощник руководителя Главного управления СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия Ольга Шаманская в эфире канала «Россия-24».

По ее словам, это могло стать «толчком» для прорыва дамбы в Курагинском районе, передает ТАСС.

В данный момент на месте ЧП работают порядка 270 человек и около 50 единиц техники, включая авиацию, передает РИА «Новости».

Напомним, сообщалось о 19 пострадавших. По другим данным, пострадать могли порядка 44 человек.

В субботу прорвало принадлежащую холдингу «Сибзолото» дамбу на реке Сейба, затопило «два общежития временного типа», в которых находились до 80 человек. Сообщалось о гибели 13 человек, судьба еще 13 выясняется.

При этом выяснилось, что дамбы нет в реестрах Ростехнадзора.