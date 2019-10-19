Разрушенной в Красноярском крае дамбы не оказалось в реестрах Ростехнадзора

Дамба, разрушенная в Красноярском крае, не числится в базе Ростехнадзора, обследование объекта не проводилось. Специалисты выехали на место, чтобы провести проверку, сообщили в Енисейском управлении ведомства.

В региональном управлении Ростехнадзора сообщили, что «специалисты выехали на место происшествия осматривать объект», передает ТАСС.

При этом выяснилось, что «данное гидротехническое сооружение в базе наших поднадзорных объектов не числилось, заявительные документы не поступали и, соответственно, преддекларационное обследование сооружения не проводилось».

Выяснилось, что дамба принадлежит холдингу «Сибзолото», сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс в эфире телеканала «Россия 24».

Министр экологии края Павел Корчашкин заявил, что компания работает на основании лицензии, но «другое дело – само сооружение нигде не зарегистрировано», – передает РИА «Новости».

Он добавил, что специалисты производят забор воды, чтобы проверить ее на безопасность.

Напомним, в субботу прорвало дамбу золотодобывающего предприятия на реке Сейба, были затоплены «два общежития временного типа», в которых находились до 18 человек. Сообщалось о гибели 13 человек, судьба еще 13 выясняется, 19 пострадали.