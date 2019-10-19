Число жертв прорыва дамбы под Красноярском выросло до 15 человек

Число погибших из-за прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края выросло до 15 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве сообщили, что «в ходе поиска обнаружены тела 15 погибших», передает РИА «Новости».

При этом еще 13 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о гибели 13 человек. По разным данным, пострадали от 19 до 44 человек.

Напомним, дамбу на реке Сейба прорвало ночью в субботу, затопило «два общежития временного типа», в которых находились до 80 человек. Очевидцы рассказали, что высота волны, накрывшей вагончики со спящими рабочими золотодобывающей артели, достигала четырех метров.