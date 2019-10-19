У работодателя погибших при прорыве дамбы под Красноярском рабочих начался обыск

В офисе компании холдинга «Сибзолото» следователи начали обыск в ходе расследования уголовного дела о прорыве дамбы в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края.

«В рамках уголовного дела следователи провели обыски в офисе компании («Сибзолото») изымается документация», – рассказал источник в правоохранительных органах РИА «Новости».

Отмечается, что в СК по факту гибели рабочих золотодобывающего рудника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Также стало известно, что 21 октября в регионе станет днем траура по погибшим при прорыве дамбы.

«Губернатор края Александр Усс подписал распоряжение об объявлении 21 октября днем траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе. В день траура во всех городах и районах будут приспущены флаги Красноярского края», – сказано в сообщении правительства региона.

Губернатор края, его администрация, правительство и законодательное собрание выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Сейчас в Курагинском районе введен режим чрезвычайной ситуации. К ликвидации ЧС и поиск пропавших привлечено около 300 человек, шесть вертолетов МИ-8 МЧС и несколько маломерных судов ГИМС.

Ранее было опубликовано видео с места прорыва дамбы.

Напомним, ночью в субботу произошел прорыв дамбы золотодобывающего предприятия в Красноярском крае, в результате затопило «два общежития временного типа», в которых находились до 80 человек. По последним данным, погибли 15 человек, 16 получили травмы.

Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим.