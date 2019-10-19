Путин поручил оказать помощь пострадавшим при прорыве дамбы под Красноярском

Президент России Владимир Путин выслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора Красноярского края Александра Усса о прорыве дамбы около населенного пункта Щетинкино, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что Путин «поручил предпринять все меры по оказанию помощи людям, выяснению причин произошедшего, а также недопущения распространения последствий обрушения дамбы на близлежащие населенные пункты», передает ТАСС.

Между тем председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что обильные осадки могли спровоцировать прорыв дамбы.

Точные причины ЧП установят специалисты, для чего будут проведены соответствующие экспертизы.

Напомним, число погибших при прорыве дамбы возросло до 15 человек.

Инцидент произошел ночью в субботу, затопило «два общежития временного типа», в которых находились до 80 человек. Очевидцы рассказали, что высота волны, накрывшей вагончики со спящими рабочими золотодобывающей артели, достигала четырех метров.