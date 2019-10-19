Появилось видео с места прорыва дамбы под Красноярском

МЧС России показало с воздуха район прорыва дамбы в Красноярском крае.

Видео облета места прорыва дамбы в Красноярском крае, где сейчас работают спасатели, опубликовал телеканал НТВ.

По последним данным, погибли 15 человек, 16 получили травмы. Судьба еще пятерых человек пока неизвестна.

Ранее Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим при прорыве дамбы.

Напомним, ночью в субботу произошел прорыв дамбы золотодобывающего предприятия в Красноярском крае, в результате затопило «два общежития временного типа», в которых находились до 80 человек.

Очевидцы рассказали, что высота волны, накрывшей вагончики со спящими рабочими золотодобывающей артели, достигала четырех метров.