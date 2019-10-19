МЧС нашло живыми семь человек на месте прорыва дамбы в Красноярском крае

В региональном управлении МЧС сообщили, что семь человек найдены живыми после прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края. Поиски еще шести пропавших без вести продолжаются.

«Семь человек найдены живыми», – сообщили в МЧС, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что поисковые работы будут идти круглосуточно: «Поисковая операция еще не завершена, работы будут вестись в круглосуточном режиме. Ведутся и поиски, и уточнение данных – вся эта работа в круглосуточном режиме».

Ранее сообщалось, что у работодателя погибших при прорыве дамбы рабочих начался обыск.

Напомним, ночью в субботу произошел прорыв дамбы золотодобывающего предприятия в Красноярском крае, в результате затопило «два общежития временного типа», в которых находились до 80 человек. По последним данным, погибли 15 человек, 16 получили травмы. После этого в Курагинском районе введен режим ЧС.

Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим, а губернатор края объявил 21 октября днем траура.

Также было опубликовано видео с места прорыва дамбы.