СК назвал главную версию прорыва дамбы в Красноярском крае

Приоритетной версией прорыва дамбы в Красноярском крае считаются нарушения, допущенные при проведении золотодобывающих работ, заявили в пресс-службе Следственного комитета.

«В качестве приоритетной версии, наряду с другими, следствие рассматривает нарушения при проведении золотодобывающих работ», – передает ТАСС сообщение СК.

Напомним, по делу о прорыве дамбы задержаны три человека, в том числе директор компании ООО «Сисим».

В субботу ночью произошел прорыв дамбы золотодобывающего предприятия в Красноярском крае, погибли 15 человек.