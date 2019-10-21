Суд арестовал задержанного по делу о прорыве дамбы в Красноярске

Суд Железнодорожного район Красноярска арестовал начальника участка компании «Симсим» Андрея Еганова: на этом предприятии прорвало каскад дамб.

«Избрать в отношении Еганова Андрея меру заключения о содержании под стражей сроком на два месяца, до 18 декабря», – объявила судья Марина Попцова, передает ТАСС.

Гендиректор «Симсим» знал, что общежития для рабочих, попавших в зону затопления из-за прорыва дамбы, были возведены с нарушениями, это следует из протокола допроса подозреваемых по делу, который зачитали в суде, сообщает РИА «Новости».

«О том, что общежития были построены в зоне фактического затопления, знали фактически все, в том числе и генеральный директор и инженер по технике безопасности», – сказала судья.

При этом генеральный директор и горный мастер «Симсим» не признали свою вину, сообщила представитель СУ СК Красноярского края Ольга Шаманская.

Ранее сообщалось, что начальник участка Еганов признал свою вину в суде.

Напомним, 19 октября произошел прорыв сразу пяти дамб золотодобывающего предприятия в Красноярском крае, погибли 15 человек. По делу, возбужденному по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», задержаны три человека, в том числе директор золотодобывающей компании. В СК назвали основную версию причин случившегося.