Задержанный по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае признал вину

Задержанный мастер участка золотопромышленного предприятия «Сисим» Андрей Еганов признал свою вину в суде, рассказал его адвокат.

«Подзащитный полностью признает свою вину, подписал соглашение о сотрудничестве со следствием, принимал участие в спасательных работах», – передает ТАСС слова представителя защиты Еганова в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения в Красноярском крае.

Напомним, 19 октября произошел прорыв сразу пяти дамб золотодобывающего предприятия в Красноярском крае, погибли 15 человек. По делу, возбужденному по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», задержаны три человека, в том числе директор золотодобывающей компании. В СК назвали основную версию причин случившегося.

В холдинге «Сибзолото» сообщили, что в результате прорыва пяти дамб на реке Сейба в поселке золотодобывающей артели «Сисим» травмы получили 44 человека, девять из них госпитализированы в тяжелом состоянии.