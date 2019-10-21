Увеличилось число пострадавших при прорыве дамб под Красноярском

В результате прорыва пяти дамб на реке Сейба в поселке золотодобывающей артели «Сисим» травмы получили 44 человека, девять из них госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщил холдинг «Сибзолото», в структуру которого входит «Сисим».

Компания опубликовала списки госпитализированных, погибших и пропавших без вести сотрудников. Среди них водители, машинисты, электрогазосварщики, слесари и охранники. Всего погибли 15 человек, пропали без вести пятеро, передает «Интерфакс».

«Разрушение насыпи одного из верхних технологических отстойников спровоцировало дальнейшее разрушение нижестоящих отстойников», – пояснили в компании, добавив, что селевой поток снес два общежития, несколько жилых балков, хозяйственные постройки.

Напомним, 19 октября произошел прорыв сразу пяти дамб золотодобывающего предприятия в Красноярском крае, погибли 15 человек. По делу, возбужденному по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», задержаны три человека, в том числе директор золотодобывающей компании. В СК назвали основную версию причин случившегося.