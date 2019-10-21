Путин поручил обратить внимание на нужды людей после ЧП на дамбе

Президент Владимир Путин поручил губернатору Красноярского края Александру Уссу обратить внимание на нужды людей после ЧП на золотодобывающей артели, сообщила пресс-служба президента.

«Губернатор Красноярского края Александр Усс доложил президенту России о мерах, предпринимаемых для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в крае, оказании помощи семьям погибших, пропавших без вести и пострадавших. Владимир Путин поручил губернатору реализовать все необходимые меры, особо обращая внимание на нужды людей», – передает сообщение Кремля РИА «Новости».

Напомним, в субботу при прорыве сразу пяти дамб золотодобывающего предприятия в Красноярском крае погибли 15 человек, 44 человека получили травмы, девять находятся в тяжелом состоянии.

Задержаны три человека, в том числе директор золотодобывающей компании ООО «Сисим».