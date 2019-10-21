Опубликовано видео с места обнаружения тел депутата и ее родных в Подмосковье

Следственный комитет России опубликовал видео с места обнаружения тел депутата Раменского района и ее родных, в убийстве которых подозреваются члены преступного сообщества Олега Медведева (Шишкана).

«В результате раскопок, проводимых на протяжении 12 дней, на глубине около четырех метров были найдены и извлечены тела погибших, у двух из них в области головы обнаружены пули», – сказано в описании видео, опубликованном на YouTube-канале СК России.

В ведомстве уточнили, что сотрудники исследовали территорию вблизи одного из дачных массивов в Раменском районе. Отмечается, что найденные останки и пули направлены на экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье нашли тела депутата Раменского района, ее супруга, сына и сестры, убитых в 2012 году. В их убийстве подозреваются члены преступного сообщества Олега Медведева (Шишкана).