В Подмосковье найдены тела депутата и ее родных

В Подмосковье нашли тела четырех жертв, в убийстве которых подозреваются члены преступного сообщества Олега Медведева (Шишкана). Среди жертв – депутат Раменского района и ее родные, сообщили в Следственном комитете и МВД.

«Обнаружены тела четырех человек, убитых в 2012 году. Жертвами преступления стали генеральный директор компании «Племзавод Раменское» и трое ее родственников. По версии следствия, они были устранены членами преступного сообщества по указанию Олега Медведева (до изменения фамилии – Шишканов) за отказ передать земельные участки», – сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, передает РИА «Новости».

Официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что найдены тела депутата, ее супруга, сына и сестры. В поисках задействовали сотрудников СК, главного управления уголовного розыска МВД и сотрудников ФСБ.

В сентябре сообщалось, что правоохранители задержали восьмерых подозреваемых в убийстве депутата заксобрания Раменского района Татьяны Сидоровой и членов ее семьи в 2012 году.

В середине июля в Следственном комитете сообщили о задержании криминального авторитета Шишкана, который подозревается в причастности к похищению и убийству в 2012 году депутата заксобрания Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи.