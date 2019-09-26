Задержаны подозреваемые в убийстве раменского депутата и его семьи

МВД и Следственный комитет задержали восьмерых подозреваемых в убийстве депутата заксобрания Раменского района Татьяны Сидоровой и членов ее семьи в 2012 году.

Правоохранители задержали Эдуарда Харькова, Юрия Григорьева, Дмитрия Гусева, Дмитрия Барышникова, Юрия Офицерова, Дмитрия Хламкина, Лоретиса Виткаускаса, Михаила Коровина, говорится на сайте ведомства.

Мероприятия по задержанию подозреваемых проводились в Псковской, Рязанской, Тверской и Московской областях, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк на сайте ведомства.

В зависимости от роли каждого их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 и 4 ст. 210 УК РФ («Преступное сообщество») и ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии») и ряде других тяжких преступлений.

«По версии следствия, Олег Медведев (до изменения фамилии – Шишканов) не позднее 2010 года создал преступное сообщество с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Участники преступной организации, чьи роли были четко определены, занимались убийствами, вымогательствами, причинением вреда здоровью, незаконным хранением огнестрельного оружия и боеприпасов. Руководство структурными подразделениями преступного сообщества Медведев возложил на приближенных ему лиц, в числе которых были Дмитрий Гусев, Эдуард Харьков и другие», – отмечает СК.

Преступное сообщество к 2010 позволило Медведеву установить криминальный контроль за Раменским районом, поясняет ведомство.

«В числе совершенных соучастниками наиболее тяжких преступлений: убийство в 2012 году гендиректора ЗАО «Племзавод Раменское» (депутата Сидоровой) и трех ее родственников за отказ передать земельные участки; нападение в 2014 году на предпринимателя, отказавшегося передавать часть прибыли от незаконной предпринимательской деятельности, в результате которого мужчина скончался; покушение на убийство мужчины в 2015 году; применение участником преступной организации насилия в отношении сотрудника полиции при задержании Медведева в июле 2019 года и другие преступления», – говорится в сообщении.

Медведев и Гусев вместе с другими соучастниками создали несколько коммерческих организаций на средства, полученные противоправным путем. Они незаконно приобрели и хранили автоматы Калашникова и боеприпасы к ним.

Следствие также планирует подать ходатайство об аресте четырех соучастников Медведева (Шишканова).

В середине июля в Следственном комитете сообщили о задержании криминального авторитета Шишкана, который подозревается в причастности к похищению и убийству в 2012 году депутата заксобрания Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи.