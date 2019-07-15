Криминального авторитета задержали по подозрению в убийстве депутата

В городе Раменское Московской области задержан криминальный авторитет Олег Шишканов, сообщили в Следственном комитете.

«В Московской области задержан так называемый вор в законе Олег Шишканов (Шишкан). По данным следствия, он причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата заксобрания Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи», – передает РИА «Новости» слова официального представителя СК Светланы Петренко.

Сейчас выясняется, причастен ли задержанный к другим преступлениям.

Источник «Интерфакс» сообщил, тем временем, что в Люберцах были задержаны еще несколько авторитетов, в том числе внук убитого в 2013 году Аслана Усояна.

Как сообщает ИА «Прайм Крайм», уроженец Раменского Олег Шишканов является одним из самых известных и авторитетных «славянских» воров в законе и принадлежит к «элите» российского преступного мира. Свой пока единственный срок – 10 лет за умышленное убийство – Шишканов отсидел в 1980-е. После «коронации» в 1992 году к уголовной ответственности Шишканов ни разу не привлекался. Последний раз милиция задерживала его 23 года назад.

В конце мая в России впервые применили уголовную статью по криминальным авторитетам.

Напомним, в апреле президент Владимир Путин подписал закон, который серьезно ужесточает уголовную ответственность для криминальных авторитетов и лидеров ОПГ.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как теперь будут наказывать лидеров ОПГ в России и смогут ли руководить своими преступными империями из-за границы.