Криминальных авторитетов ждет тюрьма или заграница

Томские сыщики первыми в стране применили новую статью УК, карающую просто за сам факт обладания статусом «вора в законе». По этой статье взят под стражу 43-летний местный житель, известный в криминальном мире как Коля Томский. Как изменитcя положение воров в законе в России, какую страну они выберут для прибежища и смогут ли руководить своими преступными империями из-за границы?

В России впервые по новой статье Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии» (ст. 210.1 УК) арестован криминальный авторитет. Об этом во вторник сообщило управление МВД по Томской области.

Имя арестованного не сообщается. Однако, как утверждает «МК», «первой ласточкой» стал 43-летний томич Николай Кузьмичев, также известный как Коля Томский. По сообщению «МК», в зале суда (выносившего решение о помещении под стражу) арестованный отрицал, что он вор в законе. Портал «ПраймКрайм» разместил во вторник видео, в котором некий человек, отвечая на вопрос людей в форме, представляется Николаем Кузьмичевым. При этом он заявляет, что у него нет «уголовного имени» и вором в законе он не является.

В региональном УМВД поясняют – арестованный житель Томска обладал статусом «вора в законе», занимал высшее положение в томской преступной иерархии, его влияние распространялось на территорию области. Предполагаемого вора в законе задержали бойцы Росгвардии. Сообщается, что он помещен в СИЗО на два месяца и в перспективе по новой статье ему может грозить до 15 лет за решеткой.

О том, что человек по кличке Коля Томский был удостоен «воровской короны», сообщал и портал MZK1.ru. По его версии, еще в мае 2013 года на встрече «воров в законе» в Турции Коля Томский был коронован с подачи авторитетов, в том числе и знаменитого Гелы Кардавы.

Как утверждает тот же портал, Гелу Кардаву «коллеги» подозревают в так называемых коммерческих (покупных) коронациях. По этой причине, как считается, у него возник конфликт с одним из лидеров преступного мира России, вором в законе Эдуардом Асатряном, известным как Эдик Тбилисский, о котором ранее писала газета ВЗГЛЯД. Считают ли другие авторитеты «корону» Коли Томского также коммерческой, источники портала при этом не уточняют, но, судя по контексту, это вполне возможно. Источники портала «ПраймКрайм» называют Колю Томского человеком из ближнего круга Гелы Кардавы.

При этом, как сообщал телеканал «Россия 24», Кардаву считают фигурой, близкой к криминальному авторитету Аслану Усояну (Деду Хасану), убитому в 2013 году.

То, что «коронация» Коли Томского могла произойти именно в Турции, неудивительно, отмечают эксперты. В марте, накануне принятия нового закона, большинство российских воров переместилось в эту страну. Как считается, именно оттуда они пытаются по-прежнему управлять своими подпольными «империями» – принадлежащими криминалитету предприятиями в России.

«Насколько мне известно, большое количество воров в законе и криминальных авторитетов переместились в Турцию.

Они пытаются командовать оттуда», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший сотрудник угрозыска, полковник милиции в отставке Евгений Черноусов.

Впрочем, у собеседника есть большие сомнения в том, что «командовать» удастся. «Это все мифы, не смогут. Это будет подобие якобы руководства. Все их ресурсы, финансы находятся здесь. Если их нет в России, то можно считать, что дело сделано – они здесь больше никто», – считает Черноусов.

Если задержанный действительно тот самый Коля Томский, то очень важно, что сыщики «взяли» его именно на родине. Прежде человек с такой кличкой спокойно курсировал между Россией и дальним зарубежьем.

Утверждается, что именно в составе «делегации» Кардавы в мае 2017 года Коля Томский прибыл на сходку в чешских Карловых Варах. О «саммите» стало известно, поскольку чешская полиция задержала участников предполагаемой воровской сходки: Гайоза Звиададзе по кличке Гия Кутаисский, самого Кардаву и сочинского бизнесмена Рубена Татуляна. Об этом, в частности, сообщал тот же канал «Россия-24». Сообщалось, что Кардава и Коля Томский прибыли в Чехию по поддельным паспортам.

Но, судя по отсутствию последующего громкого процесса над «русской мафией» в Чехии, каким-то образом проблем им тогда удалось избежать.

Возможно, чешские сыщики столкнулись с той же сложностью, с которой до недавнего времени сталкивались отечественные. Такие термины, как «вор в законе», «авторитет», «положенец», «сходка», не являются юридическими, а инкриминировать преступникам такого уровня конкретные уголовные эпизоды удается далеко не всегда.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, теперь процесс борьбы с криминальной элитой должен упроститься – после того, как зимой президент России внес, а весной утвердил поправки в УК, которые и ввели упомянутую «статью о ворах в законе». Как ранее пояснял Евгений Черноусов, по старым бандитским «понятиям» настоящий вор в законе не имел права врать по этому поводу. В лучшем случае он мог молчать, что опять же служило косвенным доказательством его «коронации».

В нынешнем случае любопытно, что «задержанный человек говорит, что он не вор в законе», отмечает Черноусов. Но если это действительно Коля Томский, то его, как сообщается, короновали в 2013 году, и «уже за эти слова, что он не вор, Коля Томский подлежит «развенчанию», отмечает эксперт.

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Как сетует Черноусов, проблема в том, что многие из нынешних авторитетов вообще не делают воровских татуировок, которые раньше считались обязательными, а бывает, дают ложный ответ на прямой вопрос (если его задают сотрудники правоохранительных органов) «Являетесь ли вы вором в законе?». Вторая проблема, как уже отмечалось ранее, юридического характера: статья 210.1 не конкретизирует, что же, собственно, надо считать «высоким положением в преступной иерархии».

В случае с Колей Томским ставка была сделана на большое количество оперативных материалов, то есть сообщений от осведомителей, доказывающих его участие в организации преступных сообществ, отмечает Черноусов. В томском УМВД сообщили, что во время обысков у предполагаемого вора в законе изъяли документы, электронные носители информации и другие улики.

«На него собрали множество материалов, чтобы первый блин не вышел комом. Суд над Колей Томским будет показательным. Это начало войны с ворами в законе», – прогнозирует Черноусов.

Член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев отмечает, что дело против Коли Томского возбудили в первую очередь по факту его лидерства в преступном мире, и это значит, что статья 210.1 УК начала работать.

«Первый арест говорит о том, что закон уже в действии, – заявил Шхагошев RT. – Оперативники и следователи сейчас будут очень аккуратно подходить к подобным делам, особенно к первым. Будет необходимо доказывать, что человек является лидером ОПГ».

«За десятки лет своей деятельности они (оперативники) не могли привлекать лидеров ОПГ к ответственности просто за факт лидерства, если они не совершали преступлений. Теперь же после этого первого дела последует и множество других... Это станет переломом не только для правоохранительных органов, но и для криминального мира», – надеется депутат.