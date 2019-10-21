Стало известно о боях между турецкой армией и курдами возле Рас эль-Айна

В деревне Умм Ашаба около города Рас эль-Айн происходят столкновения между турецкой армией и арабо-курдскими «Сирийскими демократическими силами», сообщает гостелевидение Сирии.

Утверждается, что турецкие войска также жгут шины в тоннелях в Рас эль-Айне, передает РИА «Новости».

До этого гостелевидение Сирии сообщало, что отряды СДС покинули Рас эль-Айн, а город заняли турки.

Накануне в Дамаске заявили, что турецкая армия окружена сирийской в Рас-эль-Айне на северо-востоке Сирии.

9 октября Анкара объявила о начале военной операции против курдов, однако в конфликт вмешались ВС Сирии, которые по договоренности с курдами начали занимать города на севере республики. Позже было объявлено о прекращении огня при условии отхода курдских формирований на расстояние в 30 км от границы.

Газета ВЗГЛЯД писала, что турецкая операция перевернула военную ситуацию в Сирии.

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