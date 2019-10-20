Турецкая армия заняла сирийский Рас-эль-Айн

Подразделения турецкой армии установили контроль над приграничным сирийским городом Рас-эль-Айном в провинции Хасеке, сообщает телеканал «Аль-Арабия».

Как уточняет сирийское национальное информационное агентство SANA, армия Турции и выступающие на ее стороне отряды оппозиции вошли в Рас-эль-Айн после эвакуации оттуда отрядов коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС), основу которых составляют курдские военизированные формирования, передает ТАСС.

Некоторое время курды начали отход из Рас-эль-Айна. Отряды коалиции направляются к центру провинции Хасеке «в соответствии с договоренностями, достигнутыми США и Турцией».

Напомним, 9 октября Анкара объявила о начале операции «Источник мира» в Сирии против курдов. В конфликт вмешалась армия Сирии, которая по договоренности с курдами начала брать под контроль города на севере страны. Анкара грозила войной Сирии за защиту курдов.

Газета ВЗГЛЯД писала, что турецкая операция перевернула военную ситуацию в Сирии.

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