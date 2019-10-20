Сирийская армия окружила турецкие силы в Рас эль-Айне

Турецкая армия окружена сирийской в приграничном городе Рас эль-Айн на северо-востоке Сирии, заявила депутат парламента Сирии Джансет Казан.

«Есть вероятность, что турецкая армия находится внутри Рас эль-Айна, однако это не продлится долго, она отступит... турецкая армия сейчас окружена сирийской. Поэтому мы не боимся», – передает РИА «Новости» ответ сирийского парламентария на вопрос о том, оккупирует ли Турция города Рас эль-Айн и Телль-Абъяд окончательно.

Казан убеждена, что все территории Сирии в итоге будут под контролем властей страны.

«Там не будет никаких турок. Даже если будут курды, то они будут в рамках сирийского государства и под защитой сирийской армии. Мы ни в коем случае не приемлем какой-либо оккупации – ни турецкой, ни какой-либо еще после девяти лет войны», – заявила депутат.

По ее словам, в военном плане Дамаск уже выиграл войну, сейчас на первый план выходит работа дипломатов.

«Над 90% территории Сирии развевается сирийский флаг», – отметила парламентарий.

Депутат подчеркнула, что Дамаск ценит помощь союзников, особенно российских, в борьбе с терроризмом.

«Успокою вас: север Сирии освобожден и будет в рамках определенных договоренностей, обеспечивающих интересы сирийского правительства», – заявила Казан.

Ранее в воскресенье арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) покинули Рас эль-Айн, город заняла турецкая армия.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о начале военной операции против сирийских курдов. В конфликт вмешались ВС Сирии, которые по договоренности с курдами начали брать под контроль города на севере республики. В ответ Анкара пригрозила войной Дамаску.

Газета ВЗГЛЯД писала, что турецкая операция перевернула военную ситуацию в Сирии.

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