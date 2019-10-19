Полицейские на Украине четыре часа избивали поспорившего с ними мужчину

Директор государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба сообщил, что в Киевской области двух полицейских подозревают в пытках мужчины.

Труба сообщил, что мужчина на остановке общественного транспорта начал спорить с полицейскими. В ответ на это они применили слезоточивый газ и начали избивать мужчину, несмотря на присутствие других людей и проезжающие мимо автомобили.

Директор ГБР рассказал, что после избиения на остановке полицейские надели на потерпевшего наручники, вывезли его на безлюдную местность и продолжили издевательства. «Дошло до того, что горе-полицейские закрыли человека в багажнике, ударив прикладом автомата по голове. Продолжались все эти издевательства около четырех часов», – написал Труба в своем Telegram-канале, уточнив, что инцидент произошел в декабре прошлого года.

В итоге мужчину привезли в отдел полиции и выписали протокол об административном нарушении. Труба заявил, что полицейские будут привлечены к ответственности.

Ранее сообщалось, что украинский полковник забил подчиненную до смерти.