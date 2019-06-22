Украинский полковник забил подчиненную до смерти

Полковник вооруженных сил Украины жестоко убил подчиненную, сообщил руководитель пресс-службы управления народной милиции Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

«Главный оперативный дежурный командного пункта штаба ООС (…) в приступе ярости избил женщину-военнослужащую, которая впоследствии от полученных травм скончалась», – приводит его слова РИА «Новости».

Представитель ДНР сообщил, что украинское командование «тщательно скрывается» от огласки произошедшего.

Безсонов отметил, что украинских военных захлестнула волна неуставных взаимоотношений и низкого уровня морально-психологического состояния. По его словам, такая ситуация распространилась и на офицеров ВСУ.

В отношении полковника возбуждено уголовное дело, добавил представитель провозглашенной республики.

Ранее на этой неделе в ДНР сообщали, что командир одного из подразделений украинских войск в Донбассе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, расстрелял своих подчиненных.