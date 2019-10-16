Дамаск заявил об угрозе для конституционного комитета Сирии

Вторжение турецких войск на север ставит работу конституционного комитета Сирии, первое заседание которого должно состояться в конце октября, под угрозу, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем.

На встрече со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном он заявил, что турецкая операция «не имеет никаких оправданий», передает ТАСС.

«Под угрозой оказался весь политический процесс в Сирии», – сказал Муаллем.

Он считает, что действия Турции направлены на продолжение сирийского кризиса.

Напомним, с прошлой недели турецкие войска проводят операцию на северо-востоке Сирии против курдов. Целью называют создание зоны безопасности на расстоянии 30-35 километров от сирийско-турецкой границы. При этом Анкара подчеркивает, что целью операции является уход из приграничной зоны курдских формирований.

Отметим, что сирийские войска по договоренности с курдами вошли в Манбидж и в Ракку.

В конце сентября Педерсен заявил, что конституционный комитет Сирии соберется 30 октября в Женеве.

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