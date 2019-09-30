ООН назвала дату заседания конституционного комитета Сирии

Спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что конституционный комитет Сирии соберется 30 октября в Женеве.

«Через месяц – 30 октября 2019 года – я намерен созвать 150 сирийских мужчин и женщин и начать работу конституционного комитета под руководством самих сирийцев, (это будет) работа, которая будет пользоваться доверием, будет сбалансирована, будет инклюзивной и пройдет под эгидой ООН в Женеве», – заявил Педерсен на заседании Совета безопасности ООН, передает РИА «Новости».

Ранее Педерсен сообщил, что в конституционном комитете Сирии не будет стран-наблюдателей, то есть единственным посредником останется ООН.

Напомним, 23 сентября генсек ООН Антониу Гутерриш объявил о создании Конституционного комитета Сирии, выразив признательность России, Турции и Ирану за усилия в сфере дипломатии.