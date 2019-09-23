Генсек ООН объявил о создании Конституционного комитета Сирии

Конституционный комитет Сирии создан и соберется в Женеве в ближайшие недели, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Я рад объявить о соглашении между правительством Сирии и сирийским комитетом по переговорам о создании сбалансированного, заслуживающего доверия и инклюзивного Конституционного комитета. Он соберется в Женеве в течение ближайших недель», – передает его слова ТАСС.

Он также выразил признательность России, Турции и Ирану за проделанную работу по созданию комитета.

«Я признателен правительствам России, Турции и Ирана за усилия в сфере дипломатии по содействию в заключении этого соглашения», – сказал он.

На прошлой неделе в Анкаре состоялась встреча президентов России, Турции и Ирана по Сирии. Владимир Путин заявил, что Москва, Анкара и Тегеран готовы всячески содействовать скорейшему началу работы в Женеве Конституционного комитета Сирии. По его словам, был полностью согласован список участников комитета.