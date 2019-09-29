Конституционный комитет Сирии решили сформировать без стран-наблюдателей

В конституционном комитете Сирии не будет стран-наблюдателей, единственный посредником останется ООН, заявил спецпредставитель генсека Всемирной организации по САР Гейр Педерсен.

«Думаю, в комитете не будет государств-наблюдателей, потому что это касается самих сирийцев и того, что они должны разработать конституцию, которая будет отвечать чаяниям сирийского народа. Так что в ходе этого периода там не предполагается участия стран-наблюдателей», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что в то же время у комитета будет международная поддержка. В какой форме она будет реализована, пока обсуждается.

Педерсен пояснил, что роль посредника в конституционном комитете будет принадлежать только ООН.

«Так что мы будем содействовать процессу. Больше никто эту обязанность выполнять не будет», – сказал Педерсен.

По его словам, сейчас в финальной стадии находится согласование кандидатур двух сопредседателей конституционного комитета. Пока есть несколько претендентов.

Он добавил, что первая встреча комитета может пройти в присутствии международных представителей.

«Мы пока никого не приглашали. Об этом мне еще предстоит поговорить с правительством и оппозицией. А затем мне надо будет обсудить это с партнерами по Астане (Россия, Турция, Иран), а также с членами так называемой малой группы (Египет, Франция, Германия, Иордания, Саудовская Аравия, Великобритания и США)», – сказал Педерсен.

Дальнейшую работу конституционного комитета он обсудит в хооде встречи с сопредседателями от правительства и от оппозиции. Педерсен рассказал, что договорился с главой МИД САР Валидом Муаллемом и главой оппозиции Насром Харири о том, что они обсудят сначала с сопредседателем от правительства, затем председателем от оппозиции, как действовать дальше.

«В том, что касается конституционного комитета, у нас международный консенсус. Его поддерживают все члены СБ ООН, партнеры по Астане и по малой группе. Когда я проводил двусторонние встречи на этой неделе (на полях недели ГА ООН в Нью-Йорке) с участниками Астаны и членами малой группы по Сирии, все они четко дали понять, что поддерживают запуск конституционного комитета», – сказал спецпредставитель.

Ранее сообщалось, что представители коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) также примут участие в заседании Конституционного комитета Сирии.

23 сентября генсек ООН Антониу Гутерриш объявил о создании Конституционного комитета Сирии, выразив признательность России, Турции и Ирану за усилия в сфере дипломатии.