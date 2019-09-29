Конституционный комитет Сирии решили сформировать без стран-наблюдателей

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Лукашенко шантажирует Россию американской нефтью

Белоруссия выражает готовность отказаться от российской нефтиФото: ANDREI LIANKEVICH/EPA/ТАСС
Белоруссия ищет альтернативу российской нефти и разрабатывает сразу три варианта ее транспортировки. Это могут быть поставки через Украину, Польшу или страны Прибалтики. Эксперты говорят, что пока это стоит расценивать лишь как попытку давления Лукашенко на Россию. Однако, по их мнению, России все же стоит внимательно прислушаться к словам белорусского президента. Подробности...
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Радикальная оппозиция ищет новых заложников

Оппозиция косвенно призналась в том, что предыдущие несогласованные акции были сознательной провокациейФото: Сергей Мамонтов/РИА «Новости»
Протестный митинг, назначенный в Москве на эти выходные, может оказаться частью большой провокации, в результате которой в СИЗО попадут новые заложники. Об этом говорят противоречивые действия одного из заявителей митинга, либертарианца Михаила Светова. Подробности...
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Поимкой балконных курильщиков займутся соседи

Уже со вторника курение на балконе станет в России административным нарушением Фото: Laura Nissinen/ТАСС
Курение на балконе стало дорогим удовольствием – штраф за это правонарушение составит 3 тыс. рублей. А если курение стало причиной пожара, то заплатить придется пять тысяч. У нововведения оказалось немало противников, которые готовы и дальше курить на балконе под угрозой наказания. Мнения экспертов о том, насколько просто будет выписать им штраф, разошлись. Подробности...
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Израиль неубедительно защищает Patriot в Саудовской Аравии

На самом деле американские «Патриоты» способны сбивать даже дроны, но для этого с ними нужно уметь обращатьсяФото: Nir Elias/Reuters
Средства ПВО Саудовской Аравии не смогли отразить атаку беспилотников, потому что американские ЗРК Patriot отслеживали цели исключительно над горизонтом, предположили в Израиле. Однако, по оценке российских экспертов, израильские коллеги выгораживают американские ЗРК – при том, что саудиты могли бы отбить атаку с помощью других комплексов, которые доказали свою эффективность, защищая российскую базу Хмеймим. Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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В Донбассе преодолели распад СССР

Андрей Бабицкий, журналист
Российский паспорт для жителей Донбасса – это признание Россией своей обязанности заботиться о русских людях, не по своей воле оказавшихся не дома. Русский народ, наконец, начал собирать себя по частям. Подробности...
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Центр мира смещается в Азию

Санджая Бару, Почетный научный сотрудник Института исследований и анализа вопросов обороны (Индия), эксперт клуба «Валдай»
Какова бы ни была геополитика в Азии, факт остается фактом: в «геоэкономическом» плане Азия стала центром притяжения глобальных сил XXI века. Подробности...
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Трамп толкает Зеленского в объятия Путину

Глеб Простаков, журналист
Украину откровенно заставляют сделать ставку. Слить компромат на сына Джо Байдена и запустить опасный проект по мирному урегулированию. В этом случае Украина сможет заручиться поддержкой США и России. Риски велики, но и куш солидный. Подробности...
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              Конституционный комитет Сирии решили сформировать без стран-наблюдателей

              29 сентября 2019, 12:27

              Текст: Сергей Гурьянов

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              В конституционном комитете Сирии не будет стран-наблюдателей, единственный посредником останется ООН, заявил спецпредставитель генсека Всемирной организации по САР Гейр Педерсен.

              «Думаю, в комитете не будет государств-наблюдателей, потому что это касается самих сирийцев и того, что они должны разработать конституцию, которая будет отвечать чаяниям сирийского народа. Так что в ходе этого периода там не предполагается участия стран-наблюдателей», – передает его слова РИА «Новости».

              Он добавил, что в то же время у комитета будет международная поддержка. В какой форме она будет реализована, пока обсуждается.

              Педерсен пояснил, что роль посредника в конституционном комитете будет принадлежать только ООН.

              «Так что мы будем содействовать процессу. Больше никто эту обязанность выполнять не будет», – сказал Педерсен.

              По его словам, сейчас в финальной стадии находится согласование кандидатур двух сопредседателей конституционного комитета. Пока есть несколько претендентов.

              Он добавил, что первая встреча комитета может пройти в присутствии международных представителей.

              «Мы пока никого не приглашали. Об этом мне еще предстоит поговорить с правительством и оппозицией. А затем мне надо будет обсудить это с партнерами по Астане (Россия, Турция, Иран), а также с членами так называемой малой группы (Египет, Франция, Германия, Иордания, Саудовская Аравия, Великобритания и США)», – сказал Педерсен.

              Дальнейшую работу конституционного комитета он обсудит в хооде встречи с сопредседателями от правительства и от оппозиции. Педерсен рассказал, что договорился с главой МИД САР Валидом Муаллемом и главой оппозиции Насром Харири о том, что они обсудят сначала с сопредседателем от правительства, затем председателем от оппозиции, как действовать дальше.

              «В том, что касается конституционного комитета, у нас международный консенсус. Его поддерживают все члены СБ ООН, партнеры по Астане и по малой группе. Когда я проводил двусторонние встречи на этой неделе (на полях недели ГА ООН в Нью-Йорке) с участниками Астаны и членами малой группы по Сирии, все они четко дали понять, что поддерживают запуск конституционного комитета», – сказал спецпредставитель.

              Ранее сообщалось, что представители коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) также примут участие в заседании Конституционного комитета Сирии.

              23 сентября генсек ООН Антониу Гутерриш объявил о создании Конституционного комитета Сирии, выразив признательность России, Турции и Ирану за усилия в сфере дипломатии.


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